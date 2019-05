Governo, Bergamini (FI) “Venuta meno la fiducia, abbiano coraggio di rompere”

Agenpress. “È evidente che nel rapporto fra Lega e M5s è venuta meno la fiducia. La differenza tra le coppie mature e quelle che non pensano alle conseguenze delle loro divisioni è che le prime sanno rompere prima che sia troppo tardi, le seconde rompono dopo aver distrutto tutto ciò che avevano intorno.

Dispiace che per preservare il consenso per le Europee nessuno abbia il coraggio di prendere atto della realtà è rompere. In qualche modo quanto accade ora appare speculare a quanto avvenuto il 4 marzo dello scorso anno: prima del voto dicevano di non allearsi ma già avevano deciso di farlo. Oggi dicono di voler restare insieme ma sanno già che il loro rapporto è concluso da un pezzo”.

Lo scrive in una nota Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia.