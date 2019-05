Israele, Maullu (FdI-Ecr): “Ue condanni lancio di razzi da parte di Hamas”

Agenpress. “L’Ue deve assolutamente condannare l’ennesimo attacco militare contro il popolo israeliano, prendendo subito le difese di Israele. La pioggia di razzi proveniente da Gaza non si è ancora interrotta, ed è portata avanti sempre dagli stessi soggetti: le pericolose forze islamiche di Hamas.

È inammissibile che l’Ue non abbia ancora preso posizione, rifugiandosi in un silenzio sempre più ostinato e imbarazzante. La condanna, per l’inaccettabile condotta di Hamas, non è più rimandabile.

Israele non ha soltanto il sacrosanto diritto di difendersi, ma deve poter contare anche sul pieno supporto da parte della comunità internazionale, specialmente da parte dell’Europa”.

Lo afferma Stefano Maullu, europarlamentare di Fratelli d’Italia e candidato alle europee.