Maltempo. Un freddo così non si sentiva da 62 anni. Pioggia e freddo in tutta Italia

Agenpress – Secondo gli esperti un freddo così non si sentiva da 62 anni. L’Italia è infatti sotto l’attacco di aria gelida proveniente direttamente dal Polo. Temporali, locali grandinate, neve che cade abbondante su molti tratti dell’arco alpino sino a quote prossime ai 700-800 m specie su quello orientale.

Il freddo si è sentito in tutto il Centro-Nord e anche per tutta la giornata di domani, con temperature che scenderanno anche di 10-15° rispetto alle medie del periodo. Sulle Alpi la neve si presenterà già oggi ma sopra i 1200 metri. Da oggi il colpo di scena quando la quota sull’arco alpino, e progressivamente sull’Appennino Tosco-emiliano, scenderà fino a quote collinari (“400 metri con fiocchi fino a 200-300 metri”, stima 3BMeteo). Anche sui rilievi del Centro i fiocchi si spingeranno fin “sotto i 500 metri”.

LMeteo annuncia “tanta neve tra Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia con fiocchi fin verso i 3-400 metri di quota”. Gli accumuli saranno sostanziosi “con oltre 15/20 cm di accumulo finale in località come Livigno, Cortina d’Ampezzo, Canazei e Dobbiaco. Sempre secondo ILMeteo gli eventi saranno clamorosi, per il periodo, sull’Appennino Centro settentrionale, dove la neve si porterà fino ai 200 metri “se non praticamente a livello di pianura”, depositandosi in modo consistente (“oltre mezzo metro sopra gli 800 metri”). Insomma si annuncia “un evento storico”.

C’è stata una vittima in Corsica, dove è morta una turista tedesca, travolta dalle onde e trascinata via mentre camminava sulla spiaggia di Porto Vecchio, nel sud dell’isola francese. Un turista tedesco è morto invece per il maltempo a Marsala mentre stava facendo kitesurf: fatale per l’uomo, 63 anni, una raffica di vento che l’avrebbe sollevato per circa 2-3 metri fino a farlo schiantare contro un’auto parcheggiata lì vicino. Un pescatore è dato per disperso nel Mincio. Con quattro compagni romeni di Valeggio sul Mincio, a causa della pioggia e del forte vento, il gruppo si era chiuso in auto per trovare riparo, ma senza che venisse inserita la marcia o il freno a mano. Quattro di loro si sono salvati prima che l’auto si inabissasse nel Mincio, grazie all’intervento di altri pescatori che, dall’argine, hanno sentito le urla disperate. Uno di loro manca all’appello. Lo cercano i sommozzatori.