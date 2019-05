Paolo Alli (Popolo della famiglia, AP): Europee, da giallo-verdi solo politiche assistenziali senza nessun vero spirito identitario

Agenpress. La nuova Europa quella che si andrà a comporre dopo il 26 maggio, dovrà essere fondata su basi solide, dovrà guardare al futuro ascoltando le esigenze dei cittadini e delle famiglie. Il contrario di quello che sta proponendo in Italia il governo giallo-verde. Solo politiche assistenziali, niente progetti infrastrutturali e investimenti per le imprese. L’Unione va cambiata certo, ma in meglio, non frammentando la sua anima e lasciando morire lo spirito dei padri fondatori.

Così Paolo Alli, candidato alle Europee nella lista Popolo della famiglia-AP.