Parigi. Autista magrebino caccia ragazza con la gonna corta. Meloni: “ecco l’Europa islamizzata”

Agenpress. Ecco l’Europa islamizzata. La denuncia arriva da un poeta algerino, Kamel Bencheikh, non dai pericolosi sovranisti di Fratelli d’Italia: a Parigi è stato impedito a sua figlia di salire su un autobus perché, a giudizio dell’autista magrebino, era vestita in modo non adeguato.

Episodi di questo genere sono sempre più frequenti: intere zone delle grandi città in mano a fondamentalisti islamici che vogliono imporre le loro regole anche in Europa. Fratelli d’Italia dice no a questa deriva: difendiamo la nostra identità e la nostra civiltà dal processo di islamizzazione in corso.

E’ quanto dichiara la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.