Roberti: “Salvini rispetti gli impegni sulla sicurezza. A Napoli non si è capita la gravità di una situazione strutturale”

Non si è ancora capito che il contrasto alla criminalità organizzata, anche questa stracciona, di strada, deve essere una priorità. Questo richiederebbe un grande sforzo organizzativo ed economico per mettere in campo le risorse necessarie. Possiamo contare su un livello qualitativo molto elevato delle nostre forze di polizia, ma non sono sufficienti o non sono ben distribuite per coprire le aree di maggiore criticità. Il fatto che a Napoli ancora non arrivino rinforzi conferma che non si è capita la gravità di una situazione strutturale.