Siri. Salvini. I processi si fanno in Tribunale. E ai 5stelle dice: tappatevi la bocca, è l’ultimo avviso

Agenpress – “I processi in Italia si fanno in tribunale e non in piazza. Funziona così in democrazia. Non capisco gli attacchi quotidiani nei miei confronti e della Lega da parte del M5S”.

Lo ha detto Matteo Salvini in uno dei suoi comizi per la campagna elettorale delle Europee di domenica 24 maggio.

“Gli attacchi delle opposizioni me li attendo quelli degli alleati non li comprendo, da loro mi attenderei sostegno”. Il ministro degli Interni ha però ribadito che il “sostegno al Governo” da parte della Lega “non verrà meno. Abbiamo preso un impegno e lo manterremo”.

Ma “gi amici dell’M5s pesino le parole. Se dall’opposizione insulti e critiche sono ovvie, da chi dovrebbe essere alleato no. La mia parola è una e questo governo va avanti cinque anni, basta che la smettano di chiacchierare. Mi dicono ‘tiri fuori le palle’? Ricevo buste con proiettili per il mio impegno contro la mafia. A chi mi attacca dico tappatevi la bocca, lavorate e smettete di minacciare il prossimo. È l’ultimo avviso”.