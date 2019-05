A Roma, il 10 maggio, Convegno “Spiritualità e Finanza”

Agenpress. A Roma, il 10 maggio 2019, alle ore 18.30, presso la Sede del Movimento Sdebitalia, sita in Via Sallustiana 27/A, si terra’ il Convegno di studi sul tema “Spiritualità e Finanza” organizzato dal Movimento Sdebitalia e dall’Associazione Madonna dei debitori.

Moderatore e relatore dell’evento sara’ il Professore Nino Galloni.

Interverranno al dibattito Alessandro Meluzzi, Cosimo Massaro, Luigi Fratini, Lamberto Mattei, Claudio Zanetti, Sergio Bellucci, Giuseppe Cipponeri e il Presidente del Movimento Sdebitalia, Gilberto Di Benedetto, ideatore dell’evento.

“Ho voluto organizzare questo Convegno – ha dichiarato Di Benedetto – perché una visione spirituale dell’economia e della finanza ci permetterà di riconsiderare, da una prospettiva più ampia, i parametri economici. Nonostante i continui dibattiti e i vari esperti che, con grande competenza e cognizione di causa, progettano, sperimentano e portano avanti numerose iniziative di sensibilizzazione, la situazione appare comunque preoccupante.

Tante proposte, ciascuno per la sua strada signoraggisti, monetaristi e un oceano di persone che non vuole affatto un modello economico migliore per crescere in consapevolezza, ma un sistema economico più comodo e agevole al fine di soddisfare ancora di più le direttrici dell’avere e del fare, cioè il possedere e l’agire in maniera incosciente, perpetrando un egoismo che proviene da lontano e che è causa prevalente della crisi in cui ci troviamo oggi e che, in qualche modo, ci proponiamo di risolvere con le nostre ricette.

Per questo motivo, da un lato, è di vitale importanza allargare la visuale con cui affrontare le problematiche economiche e politiche, e, dall’altro, poter unire, in un intento comune, le nostre idee e le competenze per realizzare un paradigma che sia veramente evolutivo per ciascuno di noi. Un nuovo paradigma che possa fare da ponte: un ponte che supera la crisi e che ci conduce verso uno stile di vita sempre più cosciente.

Il Convegno si propone di indicare il percorso verso un’economia senza debito e che sia compatibile con la condizione umana, anche rivisitando la storia recente del debito (pubblico e privato) onde indicarne – prima ancora del superamento – gli aspetti di sostenibilità e gestione.