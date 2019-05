Air Italy inaugura il primo Milano – Toronto

La Compagnia aerea lancia oggi il primo volo non-stop per il Canada Toronto è la terza nuova destinazione internazionale del 2019 da Milano Malpensa. Toronto è la quinta nuova rotta di Air Italy verso il Nord America dopo New York, Miami, San Francisco e Los Angeles

Agenpress. E’ decollato oggi il primo volo diretto da Milano verso la città canadese di Toronto, la quinta nuova destinazione nordamericana della Compagnia servita dal proprio hub di Malpensa.

La prima rotta di Air Italy verso il Canada sarà operativa sei volte alla settimana (ogni giorno tranne il giovedì). Il servizio tra Milano Malpensa e Toronto, la città capitale della provincia dell’Ontario, sarà stagionale ed è programmato fino al 25 ottobre 2019.

Toronto è la terza nuova destinazione inaugurata nel 2019, dopo Los Angeles e San Francisco, inaugurati rispettivamente lo scorso 3 e 10 aprile. Il Milano-Toronto è operato da un Airbus A330-200 di Air Italy, dotato di 24 posti in Business Class con poltrone completamente reclinabili e 228 posti in Classe Economy,

Intervenendo in occasione delle celebrazioni inaugurali a Malpensa, il Chief Operating Officer di Air Italy, Rossen Dimitrov, ha dichiarato: “Il nostro network, grazie alla nuova linea da Milano per Toronto, si arricchisce di un nuovo collegamento che riflette chiaramente l’importanza del mercato nordamericano per la nostra Compagnia. Esiste un enorme potenziale di crescita sulla direttrice verso il Canada, un Paese che presenta una forte posizione economica, importanti relazioni a livello globale e un’ampia comunità di italiani che vi vivono stabilmente.

“Toronto e Milano sono inoltre città gemellate ed entrambe queste realtà cosmopolite e multiculturali sono importanti centri per il commercio, attrattori di investimenti, oltre che rilevanti centri culturali. Chiaramente ci aspettiamo una crescita del turismo verso il Canada, ma anche un aumento degli scambi commerciali e quindi di viaggi per lavoro legati ai settori della moda, dell’alimentazione e della cultura, che potranno beneficiare dei nostri sei voli settimanali diretti fra il Canada e l’Italia.

“Inoltre, Air Italy collega Milano con sette importanti città turistiche italiane (Roma, Napoli, Palermo, Catania, Lamezia Terme, Olbia e Cagliari), rendendole facilmente raggiungibili dai nostri ospiti canadesi, i quali potranno apprezzare località come Capri e Sorrento, Taormina e i templi greci di Agrigento, le bianche spiagge della Sardegna e i paesaggi unici della Calabria. “

A bordo dei voli per Toronto, i passeggeri della Business Class potranno apprezzare il nuovo servizio di bordo inaugurato recentemente sul primo volo Milano-Los Angeles. Il servizio si arricchisce di elementi innovativi e raffinati studiati appositamente per soddisfare le aspettative dei clienti e rendere ancora più piacevole la loro esperienza con Air Italy.

“In aggiunta a queste novità, abbiamo introdotto il dine on-demand, ovvero la possibilità di ogni passeggero di scegliere non solo i piatti desiderati fra l’ampia scelta prevista nel Menù, ma anche l’orario nel quale desidera essere servito, confermando così ancora una volta la proposizione del nostro brand di far immaginare il mondo in modo diverso ai nostri clienti”, ha aggiunto Dimitrov.

I passeggeri di Air Italy potranno anche utilizzare il servizio Wi-Fi, avranno un’ampia scelta con l’offerta di intrattenimento in volo e l’attenzione costante e personalizzata da parte del personale di bordo.