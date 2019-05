Dazi. Borse a picco dopo l’annuncio di Trump di aumentare i dazi del 10% per 200 mld di dollari

Agenpress – Donald Trump ha annunciato che da venerdì gli attuali dazi del 10% su beni made in China per un valore di 200 miliardi di dollari saliranno al 25 per cento. I mercati asiatici sono affondati, con gli indici di Shanghai (-5,58%), Shenzhen(-7,38%) e Hong Kong (-3,2%) in rosso pesante. E l’Europa ha aperto in scia: Milano è fortemente negativa (-2%) sulla stessa linea di Francoforte (-1,94%), Parigi (-1,77%) e Madrid (-1,6%). Chiusa Londra per festività.

“L’accordo commerciale con la Cina va avanti ma troppo lentamente perché loro cercano di rinegoziarlo. No!”, ha scritto su Twitter.

La delegazione cinese “si sta preparando per andare negli Usa” per il nuovo round negoziale previsto per l’8 maggio, come da programma, nonostante la minaccia di Trump. Il portavoce del ministero degli Esteri, Geng Shuang, ha dichiarato infatti di sperare che “Usa e Cina possano trovare una soluzione a metà strada”.