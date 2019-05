Grembiule a scuola. Codacons. Sarebbe un costo aggiuntivo a carico delle famiglie

Agenpress – Il grembiule obbligatorio a scuola sarebbe solo un altro balzello a carico delle famiglie e determinerebbe un aggravio dei costi scolastici per i genitori italiani. Lo afferma il Codacons, commentando le dichiarazioni odierne del ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, favorevole alla proposta lanciata dal vicepremier Matteo Salvini.

“Il costo medio di un grembiule da scuola per i bambini va dai 15 ai 30 euro – spiega il presidente Carlo Rienzi – Se il Governo dovesse reintrodurre l’obbligo della divisa scolastica, le famiglie sarebbero costrette a sopportare un costo aggiuntivo, che si aggiungerebbe alla spesa per il corredo e a quella relativi ai libri di testo, voci che pesano fino a complessivi 1.100 euro annui a studente. Se quindi il Ministro Salvini vuole riportare l’obbligo del grembiule nelle scuole italiane, deve prevedere che il costo di tale divisa sia interamente a carico dello Stato, perché non accetteremo che per i desideri di un ministro gli italiani debbano sostenere ulteriori spese inutili e anacronistiche” – conclude Rienzi.