On. Danilo Oscar Lancini: “altri Paesi usano le direttive europee come un grimaldello per penalizzare le nostre imprese”

Agenpress. “Altro che fratelli, in Europa è in atto una vera e propria guerra con la Germania, la Francia, la Spagna e gli altri Paesi che usano i regolamenti e le direttive europee come un grimaldello per penalizzare le nostre imprese e le eccellenze manifatturiere ed agrolimentari italiane con cui sui mercati non riescono a competere”.

L’ha dichiarato l’europarlamentare on. Danilo Oscar Lancini che ieri sera (domenica 5 maggio) al Teatro Mucchetti nella sua Adro dinanzi a centinaia di persone, tra cui numerosi candidati sindaco e consiglieri comunali e regionali leghisti bresciani ma anche importanti esponenti della Lega – gli onorevoli Simona Bordonali, Paolo Formentini e Giuseppe Donina, il senatore Stefano Borghesi, l’assessore regionale lombardo all’Agricoltura Fabio Rolfi e il segretario provinciale bresciano Alberto Bertagna – ha aperto la campagna elettorale per le Europee 2019.

“Nonostante la nostra ferma opposizione sono arrivati a cancellare le radici cristiane dai trattati europei, dimenticando che tutto il progresso e la civiltà europea sono indissolubilmente legati a quella cultura, favorendo invece altre culture e un’immigrazione indiscriminata che ci distruggeranno” ha spiegato l’on. Lancini.

“Da un anno sono subentrato a Matteo Salvini nelle Commissioni Commercio Internazionale, Ambiente, Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare e sto girando in lungo e in largo (percorro oltre 5mila km al mese) Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta per ascoltare le esigenze dei nostri concittadini e delle nostre imprese e portare le loro istanze a Bruxelles e a Strasburgo. Gli europarlamentari della Lega oggi sono 6 a fronte dei 73 italiani e dei 751 europei, confidiamo di crescere per rendere ancora più incisiva la nostra ferma azione di difesa degli interessi dell’Italia e scardinare gli interessi delle lobbies. A fine 2018, a fronte di oltre 33 miliardi di finanziamenti europei disponibili, l’Italia ne ha sfruttati solo il 19%: un dato sconcertante e che denota la scarsa cultura europea dei funzionari delle pubbliche amministrazioni, ma non solo, a cui dobbiamo porre subito rimedio perché quei soldi sono degli italiani.

Va anche sanata la cronica mancanza di italiani nelle posizioni di vertice delle Direzioni Generali della Commissione Europea, vero “governo” della UE, pertanto invito i nostri giovani a intraprendere questa carriera che, oltre che ben remunerata, consente di difendere gli interessi dell’Italia, come fanno anche i funzionari tedeschi, francesi e degli altri Paesi”.