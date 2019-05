Siri. Procura Milano apre inchiesta su acquisto palazzina. Servizio Report Rai Tre su sospetto riciclaggio

Agenpress – Il procuratore di Milano Francesco Greco, che ha aperto un’inchiesta al momento senza ipotesi di reato né indagati, sul caso dell’acquisto da parte del sottosegretario Armando Siri di una palazzina, (intestata alla figlia del sottosegretario) a Bresso, nel Milanese, attraverso un mutuo di 585mila euro acceso con una banca di San Marino, spiegando che ci sarà “massima collaborazione” tra gli inquirenti milanesi e quelli romani che indagano per un’ipotesi di corruzione contestata all’esponente leghista e che le carte Unità di informazione finanziaria (Uif) di Banca d’Italia sono arrivate sabato scorso.

La vicenda, ricostruita dalla trasmissione Report, è stata segnalata come operazione sospetta di riciclaggio all’ufficio competente di Bankitalia dal notaio di Milano davanti al quale è stato stipulato l’atto di compravendita.

Era stato, tra l’altro, lo stesso notaio davanti al quale è stato stipulato l’atto di compravendita a inoltrare, stando a quanto ricostruito da ‘Report’, a Bankitalia una segnalazione per operazione sospetta di riciclaggio. Il fascicolo, al momento un cosiddetto ‘modello 45’, ossia senza ipotesi di reato né indagati, è stato assegnato al dipartimento guidato dal procuratore aggiunto Fabio De Pasquale che si occupa, oltre che di corruzione internazionale, anche di casi di riciclaggio o auto-riciclaggio.

Sigfrido Ranucci, curatore e conduttore di Report, ha invitato Siri rilasciare “un’intervista e a spiegare: quale occasione migliore per fare chiarezza. Il servizio è l’anticipazione di un’inchiesta che andrà in onda lunedì prossimo 13 maggio: abbiamo invitato Siri e continueremo a invitarlo, c’è tutto il tempo perché il senatore accetti di intervenire, se lo ritiene opportuno”.

Fonti dicono che Armando Siri, sta valutando la querela nei confronti della trasmissione per diffamazione”.

“Abbiamo scoperto – afferma Ranucci – che 600mila euro sono partiti da una banca di San Marino, Banca agricola, e sono finiti sul conto di un notaio e sono stati utilizzati dal senatore Siri per acquistare una palazzina a Bresso intestata alla figlia. Il notaio ha pensato di segnalare l’operazione come sospetta”. E alla domanda su quali siano, in genere, i casi in cui un notaio segnala un’operazione sospetta, il professionista risponde: “In generale può essere anche sicuramente la provenienza dei capitali”. La giornalista di Report poi chiede se vi siano state delle garanzie reali per ottenere il mutuo e il notaio risponde: “Ah questo io non glielo posso dire, io posso dire che garanzie reali nell’atto o con atto successivo almeno a mio rogito non ce ne sono”.

Quello che sicuramente manca sulla palazzina è l’ipoteca che le banche pretendono in caso di mutuo. Ranucci osserva anche che, “visto che il senatore Siri ha alle spalle un patteggiamento per bancarotta fraudolenta, ha avuto un immobile pignorato nel 2011 dall’Inpgi, ha dichiarato nel 2017 25mila euro di reddito, ci siamo chiesti con quali garanzie sia stato erogato questo mutuo”.