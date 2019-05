Calabria. Operazione “Lande desolate”. 20 indagati per corruzione: coinvolti governatore e sindaco Cosenza

Agenpress – Il presidente della regione Calabria Mario Oliverio, del Pd, il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, di Fi, aspirante candidato governatore, e l’ex consigliere regionale del Pd Nicola Adamo, hanno ricevuto, insieme ad altre 17 persone, un avviso di garanzia dalla Procura di Catanzaro. Per gli esponenti politici coinvolti si ipotizzano, a vario titolo, i reati di associazione a delinquere, frode nelle pubbliche forniture, turbative d’asta e corruzione.

L’inchiesta, battezzata “Lande desolate”, riguarda la metropolitana leggera e il nuovo ospedale di Cosenza.

In particolare, Oliverio e Adamo sono promotori di un’associazione per delinquere finalizzata a “commettere una serie di delitti contro la Pubblica amministrazione”, si legge nell’avviso di conclusione delle indagini. Il presidente della Regione è ritenuto “il referente politico istituzionale degli associati, nonché degli amministratori pubblici e degli imprenditori in ordine agli sviluppi delle procedure di gara pubbliche bandite dalla Regione e di interesse dell’associazione, nonché alle vicende politiche e istituzionali correlate”.

Al centro delle indagini, tre maxi-progetti del cosentino: la metro-leggera di Cosenza-Rende, il nuovo ospedale della città e il Museo di Alarico. Secondo le accuse, i primi due appalti sarebbero stati viziati da una serie di turbative d’asta, frodi nelle pubbliche forniture ed episodi di corruzione, anche grazie a “uomini di fiducia” che l’ex consigliere Adamo sarebbe riuscito a piazzare all’interno dell’amministrazione.

Il terzo appalto, il Museo di Alarico, sarebbe stato invece il “prezzo” pagato ad Occhiuto in cambio del proprio assenso al progetto per la metro-leggera, al quale da sindaco si era mostrato strenuamente contrario. Un lavoro – filtra dagli ambienti di procura – che sarebbe stato definito all’esito di una “gara d’appalto illegittima”. Ma uno dei capitoli dell’inchiesta riguarda anche le presunte manovre che avrebbero condizionato il primo mandato da sindaco di Occhiuto, naufragato in seguito alle dimissioni anticipate di numerosi consiglieri comunali.