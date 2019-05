Giornata di orientamento dedicata agli studenti per conoscere due master internazionali totalmente rimborsabili

Agepress. Giovedì 9 maggio, alle ore 16.00, si terrà l’open day promosso da Eyes Italia per illustrare agli studenti il piano di studi e le prospettive dei due Master internazionali, totalmente rimborsabili grazie al bando della Regione Lazio “Torno Subito”. In particolare, si tratta del Master in Digital Business Management che si svolgerà a Philadelphia e del Master in Diritto dell’Immigrazione e Mediazione Interculturale che si terrà a Tunisi.

Sarà un’occasione per confrontarsi con i docenti e gli ex-studenti dei due master con l’obiettivo di conoscere le prospettive e gli sbocchi professionali offerti da entrambi i corsi.

Giovedì 9 maggio

Ore 16.00

Sede Eyes Italia

Via Nomentana, 54 – 3° piano

Roma