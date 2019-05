Inchiesta Milano. Mirabelli (PD). La politica deve garantire trasparenza e legalità, Sblocca cantieri va nella direzione opposta

Agenpress – “L’inchiesta della dda di Milano che ha portato all’arresto di politici e imprenditori, ripropone una vicenda in cui si usa la cosa pubblica per fare illeciti interessi personali e di gruppo. Di fronte a questo emerge ancora la permeabilità della regione Lombardia di fronte ai tentativi di condizionamento illegale. E ancora emerge la preoccupante disponibilità a rapportarsi con le mafie pur di guadagnare.

Questa ennesima vicenda conferma la necessità per la politica di mettere in campo ulteriori iniziative per garantire la legalità e spero porti consiglio a chi oggi con lo sblocca cantieri sta tornando indietro proprio sul piano della trasparenza e dei controlli”. Così il senatore Franco Mirabelli, vice presidente dei senatori del Pd e capogruppo in commissione Antimafia su Facebook.