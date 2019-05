Milano. Tangenti. Fontana: “non dico nulla. Ho letto che io sono parte offesa”

Agenpress – “Non dico nulla, ho letto che io sono parte offesa. Quindi per rispetto della magistratura le cose che dovrò dire le dirò a loro”. Così il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sull’inchiesta che ha portato a 43 ordinanze di custodia cautelare, di cui 12 in carcere, nell’ambito dell’indagine coordinata dalla Dda milanese su due gruppi criminali operativi tra Milano e Varese costituiti da esponenti politici, amministratori pubblici e imprenditori, accusati a vario titolo di associazione per delinquere aggravata dall’aver favorito un’associazione di tipo mafioso, corruzione e turbata libertà degli incanti, finalizzati alla spartizione e all’aggiudicazione di appalti pubblici.

Fontana è “parte offesa” e non avrebbe percepito i tentativi Gioacchino Caianiello, come istigazione al reato di corruzione e dunque non avrebbe denunciato il fatto. Nonostante ciò secondo l’accusa, Fontana non è considerato parte attiva nella corruzione.

“Se incide sulla candidatura? Penso proprio di no – ha aggiunto Fontana, se c’è qualcuno che ha commesso degli errori non credo possa incidere sulla corsa olimpica”.