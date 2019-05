Mozambico: a Pemba emergenza colera, già 50 casi. WeWorld-GVC pronta a intervenire in soccorso alla popolazione

Agenpress – Case collassate, strade travolte dalla furia dell’acqua, fango ovunque: pochi giorni fa il ciclone tropicale Kenneth ha colpito con forza 4 anche Pemba, nella provincia di Capo Delgado, dove WeWorld-GVC è presente per supportare lo sviluppo delle piccole comunità e per valorizzare il talento dei bambini. E negli ultimi giorni la situazione si è complicata con l’arrivo di un’epidemia di colera.

WeWorld-GVC lavora in Mozambico da anni con progetti che mirano a sostenere le comunità più vulnerabili e in particolare donne e bambini con attività volte all’autosufficienza alimentare, alla prevenzione disastri, alla migliore gestione dell’acqua in agricoltura e al sostegno del sistema educativo locale.

“I casi di colera sono già diventati 50: le latrine sono state distrutte e così le feci si mischiano all’acqua che poi viene bevuta dalla gente”. A testimoniarlo dal campo è Mauricio Bisol, coordinatore delle attività di WeWorld-GVC nella città portuale colpita da Kenneth, il “ciclone gemello” che dopo Idai è arrivato nel nord del Mozambico. Conclusa una visita sul campo nel quartiere Josina Machel, Mauricio ci spiega: “Tutti qui hanno una latrina fuori dalle abitazioni, ora completamente distrutte nelle aree rurali. A causa delle piogge torrenziali, le latrine sono inutilizzabili e bloccate a causa del fango.”

Grazie al coordinamento con alcune associazioni locali, la Onlus si sta adoperando per un aiuto diretto nell’emergenza a chi ora necessita di tutto, acqua pulita, salute, assistenza e servizi igienico sanitari, nelle aree devastate da Idai.

Nell’area le case danneggiate risultano essere 45mila, mentre quelle completamente distrutte 7000. Le classi rese inagibili dal ciclone sono 75. Tra queste, vi è la scuola di Samora Machel, dove non ha più retto il tetto: per questo i cooperanti di WeWorld-GVC Onlus hanno esortato i bambini a sedersi in cerchio a terra e a cantare, pur di continuare con le attività dell’Oficina e aiutare gli studenti in questo momento di difficoltà per l’intero paese.

Molti bambini hanno perso le loro case, ridotte a un cumulo di fango. I residenti hanno tentato con secchi di plastica di eliminare l’acqua dalle abitazioni, altri hanno cercato di impilare sacchi di sabbia sulle porte, inutilmente.

Mauricio continua: “In questi anni, nonostante le difficoltà, abbiamo visto la comunità di Pemba rafforzarsi e riprendere a credere, a sperare, perché il nostro lavoro è sempre stato tutto volto a far sì che donne, uomini e bambini riprendessero a confidare nella possibilità di potercela fare autonomamente. Abbiamo tentato di strappare i bambini a un futuro certo di povertà, abbiamo provato a restituire loro la fiducia nel proprio talento. Si tratta di minori che nel paese spesso sono esposti a pericoli quali i matrimoni forzati, la droga, la vita di strada. Per i loro genitori e per gli adulti, abbiamo creduto in un presente di formazione professionale e di crescita, riportandoli in aula, perché aumentassero per loro le possibilità d’inserimento. Sono piccoli ma tanti i passi che insieme abbiamo fatto per Pemba e sono ora ancora più urgenti e determinate le azioni che dovremo fare per continuare ad aiutare le comunità a rafforzare le loro capacità di resilienza. Abbiamo scelto di riprendere subito con le attività perché è importare restituire un senso di normalità ai bambini soprattutto in situazioni come questa.”

GVC è in Mozambico dal 2000 stabilmente nella Province di Maputo e di Cabo Delgado. In accordo con le forze sociali, le associazioni del territorio e le amministrazioni locali, gestisce programmi per la valorizzazione delle risorse locali attraverso:

– Il miglioramento della qualità della produzione locale dei piccoli produttori rurali.

– La promozione di un’agricoltura sostenibile che valorizza le risorse naturali del territorio.

– La promozione di metodologie educative innovative e la realizzazione di percorsi professionali.

– Interventi di alfabetizzazione e di formazione contro l’abbandono scolastico, per l’aumento dell’occupazione giovanile e per il miglioramento delle condizioni di vita delle fasce svantaggiate della popolazione

– Lo sviluppo di un turismo sostenibile come fattore di aumento dell’occupazione, soprattutto giovanile, attraverso corsi di formazione professionale, scambi di buone pratiche internazionali e coinvolgimento delle imprese turistiche della regione.

Progetti in corso:

– Partecipade > rigenerazione urbana, sui servizi educativi per minori e sulla formazione giovanile, nell’ottica del potenziamento dei processi di apprendimento permanente nelle città di Maputo e Pemba.

– Ben-essere > incrementare lo sviluppo socio-economico della popolazione rurale nella provincia di Manica, al fine di migliorare le condizioni di vita delle fasce più vulnerabili, in particolare delle persone affette dalla lebbra.

– Oficina de arte 2018-2020 > continuazione del progetto partito nel 2013 per promuovere arte e cultura come mezzo di insegnamento e apprendimento

– Prevenire e rispondere ai cambiamenti climatici: pratiche resilienti di mitigazione degli effetti della siccità in Swaziland e Mozambico > potenziare la resilienza delle popolazioni colpite dalla siccità di El Niño tramite un approccio che migliori le produzioni agricole, rafforzi le competenze di agricoltori e tecnici, sostenga misure di prevenzione di rischi ambientali.