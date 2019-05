Napoli. Noemi ancora grave. Salvini in visita privata dai genitori. “Lotta come leonessa”

Agenpress – “Si sta prestando la massima attenzione alle condizioni del polmone sinistro – quello più compromesso dal proiettile – per verificarne la vascolarizzazione. Le sue condizioni cliniche continuano ad essere gravi e la prognosi rimane riservata”.

E’ quanto si legge nel bollettino medico diramato dall’ospedale Santobono di Napoli, sulla piccola Noemi che è “è stabile, ma persistono le condizioni di criticità”.

“Nella giornata di ieri si sono presentati episodi di desaturazione Continua la sedazione e la ventilazione meccanica con alta concentrazione di ossigeno. La bambina è continuamente monitorata in tutti i parametri vitali”.

E a Noemi è stato fatto un applauso dai Capi di Stato di Italia, Spagna e Portogallo per la piccola Noemi al simposio Cotec in corso al Teatro San Carlo.

“Noemi ancora oggi sta combattendo come una leonessa”, ha detto Salvini, inaugurando a Milano una nuova sede dell’Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati. L’ospedale Santobono di Napoli dove è ricoverata la bimba coinvolta nella sparatoria “è un’eccellenza” ha detto Salvini. “La sanità campana funziona ieri ho trovato un sistema perfetto e, se Noemi sta lottando, è perchè i volontari del 118 hanno operato bene e in fretta, i medici hanno operato bene e in fretta, gli infermieri stanno dando l’anima. E il valore aggiunto che possiamo metterci noi è quello della preghiera” “Questore e prefetto garantiscono ai napoletani che stanno passando giorno e notte per assicurare alla giustizia quel delinquente”.

Salvini ha spiegato di aver voluto fare visita alla famiglia di Noemi “in via privata, senza foto e senza televisione” e che voleva “andarci da papà a papà non da ministro”. “E’ una bellissima famiglia, spero che non vadano via”, ha aggiunto, commentando la possibilità espressa dal padre di Noemi in un’intervista a Repubblica di lasciare Napoli, perché “la soluzione non è la fuga né da Napoli né da Milano. Capisco un papà che sta lottando e combattendo” e “la scelta sarà loro, ma conto di aiutarli a poter scegliere di rimanere nella loro città e nel loro quartiere”. “Con questore e prefetto abbiamo ben chiaro in testa cosa fare per il contrasto alla camorra, ma c’è un problema di dispersione scolastica, di mancanza di strutture sportive” e “ci sono quartieri senza uno spazio aggregativo”.