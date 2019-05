On. Porchietto (FI): Deficit, Governo giallo-verde bocciato dall’Europa ma non batte ciglio davanti a nuova sciagura

Agenpress. E’ ufficiale: la commissione Europea ci classifica come fanalino di coda dei paesi membri dell’Unione. E il governo giallo-verde non batte ciglio, va avanti come un treno senza curarsi dei continui avvertimenti dell’Ue. Il report pubblicato oggi rivede dinuovo al ribasso il tasso di crescita del Pil per quest’anno, al +0,1%, dal +0,2% di febbraio, mentre il debito pubblico ha una previsione al rialzo del 133,7% nel 2019 e al 135,2% nel 2020.

Insomma dove ci vogliono portare Conte e compagnia? E’ questa una strategia per essere cacciati dall’Unione, invece di uscirne con le nostre gambe? Basta con queste misure economiche sciagurate, bisogna cambiare verso e soprattutto cambiare governo.

Così l’on. Claudia Porchietto (FI).