Roma. Tavola rotonda su “Le nuove frontiere del lavoro nel terzo millennio”

Agenpress – Giovedì 9 maggio, alle ore 10.00, presso la sede confederale dell’UGL in via delle Botteghe Oscure, 54 a Roma, si terrà la tavola rotonda “Le nuove frontiere del lavoro nel terzo millennio” per discutere sulle politiche occupazionali a livello europeo, in un mondo del lavoro in costante evoluzione.

All’incontro prenderanno parte: Claudio Durigon, Sottosegretario al Ministero del Lavoro; Francesco Paolo Capone, Segretario Generale UGL, Unione Generale del Lavoro; Spencer Pitfield, Direttore CWTU, Conservative Workers & Trade Unionists – Regno Unito; Imre Palkovics, Presidente MOSZ, Munkàstanàcsok Orszàgos Szovetsègè – Ungheria; Gezim Kalaja, Presidente P.S.P.SH. – Bashkimit te Sindikatave te Pavarura te Shqiperise – Albania. Modera il dibattito Gian Luigi Ferretti, Responsabile Relazioni Internazionali UGL.