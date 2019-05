Asia Bibi è arrivata in Canada. Ha riabbracciato i suoi 5 figli

Agenpress – Asia Bibi, la donna pakistana cristiana che ha passato otto anni in carcere per un’accusa di blasfemia prima di essere giudicata innocente e liberata lo scorso novembre, ha lasciato il Pakistan. Il suo avvocato Saif Ul Malook ha detto aCNN che è arrivata in Canada, dove vivono già da tempo i suoi cinque figli.

Nel 2010 Bibi (il cui vero nome è Asia Noreen) era stata condannata a morte con l’accusa di avere insultato il profeta Maometto durante un litigio con alcuni vicini di casa avvenuto l’anno precedente. Dal 2010 al 2018 è stata in carcere, perlopiù in isolamento: anche per questo il suo caso era stato seguito in tutto il mondo. A gennaio la Corte Suprema del Pakistan aveva respinto il ricorso contro la sua assoluzione, chiesto dagli islamisti ultraconservatori: da allora Bibi, che ha ricevuto numerose minacce di morte in questi mesi, aveva il permesso di lasciare il paese.

LE TAPPE DELLA VICENDA GIUDIZIARIA

19 GIUGNO 2009

Asia Bibi, 45 anni, viene arrestata nel villaggio di Ittanwali, nella provincia del Punjab, con la falsa accusa di blasfemia. A denunciarla, un gruppo di vicine islamiche con cui aveva litigato.

11 NOVEMBRE 2010

Il tribunale del distretto di Nankana la condanna a morte. I legali difensori della madre cattolica presentano ricorso all’Alta corte del Punjab.

16 OTTOBRE 2014

Dopo tre anni di rinvii del processo, l’Alto tribunale conferma la condanna capitale suscitando lo sdegno internazionale. La difesa non si arrende e presenta il ricorso alla Corte Suprema.

22 LUGLIO 2015

La prima udienza di fronte al massimo tribunale ha un esito positivo: l’istanza della difesa viene accettata e la sentenza capitale sospesa. Il giudizio, però, viene continuamente rinviato, fino ad ora.

9 LUGLIO 2017

Uno dei principali legali di Asia Bibi, l’avvocato cristiano Sardar Mushtaq Gill, è costretto ad abbandonare la professione dopo una raffica di intimidazioni e il sequestro della famiglia.

12 MARZO 2018

Asia riceve nel carcere di Multan dal marito, Ashiq Masih e dalla figlia Eisham, un rosario donatole da papa Francesco.

31 OTTOBRE 2018

La Corte suprema cancella la condanna a morte. Asia Bibi lascia il carcere e viene tenuta sotto protezione in una località segreta.

29 GENNAIO 2019

La Corte suprema respinge il ricorso di un imam. La sentenza è definitiva: Asia Bibi è finalmente libera di lasciare il Pakistan.