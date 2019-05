Garante tutela vittime: “sfregiato dalla ex con dell’acido. Non chiamatele lesioni, è omicidio di identità”

Agenpress. L’avvocato Elisabetta Aldrovandi, Garante Regionale per la Tutela delle vittime di reato in Lombardia e Presidente dell’Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime, interviene sul caso dell’uomo di Legnano, nel milanese, gravemente sfregiato dalla sua ex con dell’acido.

“La violenza non è solo maschile. Leggiamo ogni giorno quanto e come anche le donne possono essere crudeli, diaboliche, calcolatrici nel pianificare delitti gravissimi per motivi futili e inconsistenti. L’ultimo in ordine di tempo, il caso dell’uomo gravemente sfregiato dalla sua ex con dell’acido, che a causa di questa aggressione rischia di perdere la vista in un occhio e ha subìto lesioni gravissime in volto.

La donna ha quasi subito confessato il crimine. Certamente in casi simili la qualificazione giuridica del fatto nell’àmbito delle lesioni gravissime è inadeguata, poiché la previsione di una forbice elevata tra il minimo (sei anni) e il massimo (dodici anni) fa sì che in molti casi la pena finale, tra sconti di pena e riti alternativi, rimanga sotto i quattro anni con la conseguenza che il colpevole può evitare il carcere accedendo a misure alternative. Per questo”, continua Aldrovandi “la proposta di introdurre l’omicidio di identità, inserita nel più ampio progetto di legge del cosiddetto “codice rosso” e di contrasto alla violenza domestica e di genere è fondamentale, poiché essa prevede una pena non inferiore a dodici anni per chi sfregia in modo permanente i tratti somatici di una persona, con una aggravante specifica nel caso di sussistenza di un legame affettivo tra carnefice e vittima, anche cessato.

Il suddetto disegno di legge è stato approvato alla Camera, auspichiamo si approvato quanto prima anche al Senato. Chi viene ucciso nella sua identità merita una giustizia che non resti sulla carta ma comporti una pena adeguata e giusta per chi commette un reato così grave, paragonabile, per certi versi, a un omicidio.”