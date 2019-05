Mollicone (FdI): “Bene Borgonzoni. Nessun prestito dell’uomo Vitruviano e Autoritratto, restino in Italia”

Agenpress. “Bene l’impegno del sottosegretario al Mibac Borgonzoni per il mantenimento delle due fra le opere più iconiche di Leonardo -l’Uomo Vitruviano e l’Autoritratto- nelle loro sedi. Abbiamo già denunciato come le opere, qualora spostate, sarebbero poi costrette alla mancata esposizione per almeno 10 anni. Le opere rimangano in Italia e vengano valorizzate nella nostra Nazione: Leonardo, al di là di quello che possa dire qualche tv francese, è un genio italiano.

Ci chiediamo poi per quale ragione il segretario generale del Mibac abbia poi chiesto una perizia all’Opificio delle Pietre dure e non all’Istituto della Patologia del libro che è competente trattandosi di fogli e non di quadri.”

E’ quanto dichiara Federico Mollicone, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Cultura.