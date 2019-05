On. Lorenzin (Civica Popolare) al ministro Salvini: Droga, riprendere in mano dossier su tossicodipendenze in modo risoluto

Agenpress. Intervento su negozi che vendono canapa light tardivo e privo di credito. È un anno che interroghiamo il governo sulla questione e tutto tace, la competenza è del ministro grillo e i nas troppi ne hanno fatti di controlli.

Il ministro della salute avrebbe dovuto fare un ‘ ordinanza o un decreto da un anno, le lasciai le carte nel passaggio di consegne, il Consiglio Superiore di Sanità aveva dato un parere con forti elementi di criticità per la salute sia per averne consentito l’uso per i minori che per qualsiasi tipo di avvertenza su eventuali effetti collaterali per malati o donne in stato interessante, mancava solo il parere dell’Avvocatura dello Stato, che doveva allora arrivare a giorni… essendo passati dodici mesi, credo che nel frattempo occasioni ce ne siano state per reperire parere dell’Avvocatura.

Sarebbe ora di prendere in mano il dossier droga e tossicodipendenze in modo risoluto anche finanziando adeguatamente i centri di prevenzione e trattamento così come riorganizzando le funzioni operative. Il dipartimento presso la presidenza del consiglio svolge il proprio lavoro, ma certo non ha la forza , né gli strumenti operativi di un ministero. Nel frattempo i parchi della droga sono ovunque e la cronaca nera ne da testimonianza quotidiana.

Così la leader di Civica Popolare ed ex Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin