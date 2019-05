Siri. Gentiloni (PD). “E’ mese che il governo è bloccato da un bisticcio su questa vicenda”

Agenpress – “E’ una valutazione politica, non ha nulla a che fare con una valutazione di tipo giudiziario: se si ritiene che la vicenda possa avere degli sviluppi gravi e rilevanti è giusto che la politica prenda le sue decisioni. Se questo governo fallisce io penso che l’unica strada sia quella di nuove elezioni. Non ci sono maggioranze alternative in questo Parlamento. Non riesco a capire come, in queste condizioni, con questi bisticci continui, si possa affrontare la prossima legge di bilancio”.

Così Paolo Gentiloni, già presidente del Consiglio e presidente del Pd ai microfoni di Radio anch’io (Rai Radio1) sul caso Siri. “Purtroppo è un mese che il governo è bloccato da un bisticcio su questa vicenda. Un conto è dire che quella del sottosegretario è una vicenda delicata, un conto è bloccare il governo. Si concluderà oggi, mi pare ci sia una decisione del presidente del Consiglio di revocare l’incarico al sottosegretario Siri ma temo che non si riprenderà ad occuparci dei problemi del Paese. Chiedere un passo indietro è una cosa che un presidente del Consiglio legittimamente fa”.