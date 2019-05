Tangenti Lombardia. Indagato per abuso di ufficio il governatore Fontana

Agenpress – Il governatore Fontana è indagato da ieri per abuso d’ufficio e potrebbe essere ascoltato già oggi dai pm: era stato lo stesso procuratore capo Francesco Greco, nel pomeriggio, a dire che il governatore lombardo Attilio Fontana, che in quel momento era “parte offesa” in una presunta istigazione alla corruzione, “sarà sentito prossimamente, non sappiamo ancora in quale veste. Non lo abbiamo interrogato prima – ha aggiunto – perché aspettavamo che venissero eseguire le misure cautelari”. E a breve inizieranno anche gli interrogatori di garanzia degli arrestati davanti al gip.

28 gli arresti, 16 in carcere, 12 ai domiciliari, 15 misure come l’obbligo di firma o di dimora, 95 indagati in tutto. . L’inchiesta che coinvolge politici, imprenditori e amministratori sulle tangenti in appalti pubblici e sui finanziamenti illeciti in cui si intrecciano più filoni, uno dei quali fa emergere rapporti di alcuni arrestati con la ‘Ndrangheta. Da ieri, dopo che sono state eseguite dai carabinieri di Monza e dalla guardia di finanza di Varese le ordinanze, in procura a Milano è iniziata la sfilata di dirigenti della Regione Lombardia: un’attività istruttoria che andrà avanti.