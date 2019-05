Corea del Nord. Lanciati due missili a corto raggio

Agenpress – La Corea del Nord ha lanciato nel pomeriggio due missili a corto raggio.Le autorità del Paese confinante precisano di aver individuato “molteplici proiettili non meglio identificati”.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora parziali, sarebbero due, partiti attorno alle 16.30 ora locale, le 9.30 di mattina in Italia, dalla base di Sino-ri, a Nordovest della capitale Pyongyang. Hanno volato rispettivamente per 270 e 420 chilometri verso Est, sorvolando il territorio della Corea del Nord e poi inabissandosi nel mare che lo separa dal Giappone. Una traiettoria più lunga rispetto agli ordigni sparati sabato mattina (rimasti in aria da 70 a 200 chilometri), compatibile con la portata di alcuni missili balistici di corto raggio che il regime possiede.

“I nostri militari hanno rafforzato la sorveglianza in caso di ulteriori lanci, mantenendo la postura di piena reattività in coordinamento con gli Usa”, si legge in una nota del Comando.

L’Ufficio della Presidenza sudcoreana ha espresso “seria preoccupazione” sulla considerazione che la mossa “non aiuti affatto gli sforzi in atto per migliorare i rapporti intercoreani e per allentare le tensioni militari sulla penisola. Dopo i lanci di sabato, Seul e Washington hanno mantenuto reazioni misurate, malgrado il rafforzamento dell’ipotesi che il Nord abbia testato un missile a corto raggio oltre ai lanciatori multipli di razzi sotto la supervisione del leader Kim Jong-un.