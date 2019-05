Corruzione, il settore della formazione nella bufera, salta l’accordo tra AFOL e Agenzia Formativa?

Agenpress. AFOL Metropolitana è accreditata presso Regione Lombardia per i servizi per il lavoro e per la formazione. Azienda speciale consortile partecipata, a oggi, dalla Città Metropolitana di Milano e da 67 Comuni, compreso il capoluogo. Nata da un graduale processo aggregativo di tutte le AFOL territoriali, l’agenzia garantisce ai cittadini e alle imprese del territorio milanese un unico interlocutore pubblico sui temi del lavoro e della formazione. Ne parliamo per i contraccolpi locali dopo che Zingale risulta tra gli indagati

Giuseppe Zingale era stato consigliere del CDA dell’Agenzia Formativa di Varese, nel suo curriculum si legge:

“2014 Titolo della qualifica rilasciata Seminario di studio attestato: “Sicurezza nei luoghi di lavoro, accordo Stato Regioni 21/12/2011” Nome e tipo d’organizzazione erogatrice dell’istruzione e formazione AFOL MILANO Cariche Istituzionali Incarichi svolti: – Presidente Azienda Formativa Provincia di Varese – Componente Consiglio Amministrazione Aler Busto Arsizio ( Azienda Lombardia Edilizia Residenziale – Vice Presidente Consiglio Amministrazione AGESP SPA (Azienda Speciale del Comune di Busto Arsizio); – Vice Presidente Consiglio Amministrazione Agesp Commerciale (Azienda Speciale del Comune di Busto Arsizio); – Presidente AGESP Trasporti SPA (Azienda Speciale del Comune di Busto Arsizio); – Assessore Comune di Busto Arsizio, deleghe: Personale, Commercio, Società Partecipate, Lavoro e Formazione”

Perchè citiamo Zingale? Si vociferava di contatti tra AFOL e Agenzia Formativa, fino alla cessione dell’Agenzia ad AFOL tra le ipotesi in campo.

Vista la portata dell’inchiesta l’accordo che si sarebbe potuto fare ora si blocca e ridiscute tutto?

Giuseppe Criseo (Fonte varesepress.info)