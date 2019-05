Mollicone (FdI): “Istituire Museo per le vittime del terrorismo e delle stragi”

Agenpress. “Riteniamo che nell’anniversario del ritrovamento del corpo di Aldo Moro e nella giornata per le vittime, sia arrivato il momento di istituire un Museo per le vittime del terrorismo e delle Stragi nel quale raccontare la strategia della tensione, la guerra civile interna tra destra e sinistra, ma anche il terrorismo rosso e le stragi con i collegamenti internazionali e la Guerra fredda italiana.

Presenterò una proposta di legge per portare avanti l’iniziativa, e mi auguro possa essere condivisa dal più alto numero di parlamentari in uno spirito bipartisan che possa sintetizzare tutte le sensibilità.

Il museo rappresenterà una vera e propria scatola nera della Storia della Repubblica, in cui poter ricostruire, attraverso un comitato scientifico con studiosi di tutti gli orientamenti, la memoria storica e onorare le vittime di un periodo tragico della storia nazionale. Immaginiamo una grande esposizione permanente esperienziale e multimediale con tutte le storie delle vittime, una per una, ogni storia e ogni strazio.

Immaginiamo una grande sala con la Renault rossa di Aldo Moro, in un’altra i resti del Dc9 Itavia di Ustica e così via. Il museo, così come proposto giá da Pietro Folena – Presidente di Metamorfosi e operatore culturale – dovrebbe essere realizzato anche in collaborazione con le Teche Rai. Un grande sforzo comunitario per le vittime della piú grave guerra civile dal dopoguerra a oggi. Per conoscere, riflettere e trasmettere affinché non accada di nuovo.

Dedico questa proposta all’indimenticato Enzo Fragalá – avvocato e deputato di Alleanza nazionale e capogruppo in Commissione stragi -per la sua infaticabile ricerca della verità contro ogni conformismo”.

E’ quanto dichiara Federico Mollicone, deputato di Fratelli d’Italia già consulente della commissione Stragi e della commissione Mitrokhin.