Nave della Marina Militare soccorre migranti. Salvini: “I porti non ne do” e attacca Trenta

Agenpress – Una quarantina di migranti sono stati soccorsi al largo della Libia da una nave della Marina Militare italiana. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, il recupero dei migranti è avvenuto questa mattina.

“C’è una nave della Marina militare che in acque libiche ha raccolto 40 immigrati, io porti non ne do”, ha subito detto Salvini. “Perché in acque libiche? Peraltro pattugliate dalla guardia costiera libica che ieri in pieno ramadan ha soccorso salvato e portato indietro più di 200 immigrati. O si lavora tutti nella stessa direzione o non può esserci un ministro dell’interno che chiude i poti e qualcun altro che raccoglie i migranti. E’ vero che bisogna chiarire alcune vicende all’interno del governo”.

Ma dal “ministro Trenta non è arrivata alcuna indicazione particolare, ma abbiamo massima fiducia nell’operato della nostra Marina Militare e dei nostri uomini e donne in uniforme”. Così fonti della Difesa a proposito dell’attività di soccorso di migranti da parte di una nave della Marina militare al largo della Libia.