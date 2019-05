Renato Brunetta: “Al Governo si mettano d’accordo”

Agenpress. “Al Governo si mettano d’accordo. Non è possibile avere da una parte un ministro dell’Economia come Giovanni Tria che si fa in quattro per mantenere in equilibrio i conti pubblici, che effettua operazioni verità per tranquillizzare Europa e mercati finanziari e dall’altra due vicepremier, come Matteo Salvini e Luigi Di Maio, divisi su tutto, che propongono ogni giorno qualcosa di ormai impossibile (visto l’inutile sperpero dei 15 miliardi per reddito di cittadinanza e quota 100) come la flat tax, il salario minimo (maggiori costi per le imprese e ulteriore sommersione del mercato del lavoro), il taglio delle tasse alle imprese e altre ancora, salvo poi non combinare nulla per mancanza di risorse”.

Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.