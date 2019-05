Cannabis. Lotta è priorità. Di Maio: copre il caso Siri. Conte: aspettiamo Cassazione

Agenpress – “La lotta alla droga, a tutte le droghe, è una priorità. Questo business arricchisce la malavita e brucia i cervelli. Lo dicono i medici e non il Ministro dell’Interno”. Lo ha detto Matteo Salvini. “Il Consiglio superiore della sanità ha messo per iscritto che non ci sono droghe più o meno leggere o che fanno più o meno male. La droga fa male”.

“Salvini sta usando il tema della droga per coprire il caso Siri. Questi negozi sono irregolari, i negozi vanno chiusi. Ma la direttiva del ministero dell’Interno non dice questo, dice solo di aumentare i controlli. Noi siamo contro lo spaccio senza se e senza ma. Penso che si debbano chiudere le piazze dello spaccio come e’ successo a Napoli”, replica Luigi Di Maio, mentre Giuseppe Conte afferma di voler aspettare “una pronuncia della Cassazione a fine maggio che potrebbe contribuire a maggiore certezza perché c’è un problema tra vendita e produzione parliamo di livelli di THC che non devono superare lo 0,2, lo 0,3”.

“Se c’è qualche ambiguità della disciplina – aggiunge – stiamo pensando se possiamo intervenire a rendere più certa disciplina”.

“Si ragiona comunemente di liberalizzazione delle droghe, ma vorrei dire che stiamo comunque parlando di cannabis cosiddetta industriale che viene alla vendita e contiene livelli di Thc pari allo 0,2%: in pratica l’efficacia stupefacente non c’è. Le sostanze psicotrope sono così minime che non sono stupefacenti”.