Industria. Brunetta (FI): -0,3%. Di Maio non ne azzecca una. L’Italia non era la locomotiva d’Europa?

Agenpress – “Il vicepremier Luigi Di Maio non ne azzecca proprio una. Solo pochi giorni fa aveva dichiarato che l’Italia era diventata la locomotiva d’Europa. Oggi, assieme ai dati negativi sulla produzione industriale, l’Istat ha certificato anche il calo delle vendite al dettaglio, scese a marzo del -0,3% su base mensile, dal precedente -0,1% e molto più dell’atteso +0,3% e addirittura del -3,3% su base annuale. “A marzo 2019 si stima, per le vendite al dettaglio, una diminuzione congiunturale dello 0,3% in valore e dello 0,2% in volume. In calo sia le vendite dei beni alimentari (-0,5% in valore e -0,3% in volume) sia, con intensità minore, quelle dei prodotti non alimentari (-0,2% in valore e -0,1% in volume)”, scrive l’Istat nel suo comunicato. Inoltre, “Su base annua, le vendite al dettaglio diminuiscono del 3,3% in valore e del 3,7% in volume. La flessione complessiva è dovuta soprattutto all’andamento dei beni alimentari (-6,4% in valore e -7,3% in volume), mentre si registra una flessione più contenuta per le vendite dei beni non alimentari (-0,5% in valore e -0,2% in volume)”.

Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.