Istat: vendite marzo -0,3% su mese, -3,3% su anno. Piccoli negozi: -13% le vendite da marzo 2008

Agenpress – Secondo i dati Istat resi noti oggi, a marzo le vendite in valore scendono dello 0,3% su base mensile e del 3,3% su base annua.

“Un quadro desolante. Dopo la discesa della produzione industriale, arriva anche il calo delle vendite. Un mese di marzo da dimenticare. Non basta l’effetto Pasqua a spiegare questa caduta, come dimostra il dato negativo del settore non alimentare” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

Secondo lo studio dell’associazione, se si confrontano i dati di oggi con quelli pre-crisi del marzo 2008, i piccoli negozi segnano ancora una perdita delle vendite del 13%: -15,6% per gli alimentari e -12,5% per i non alimentari.

Le vendite totali risultano ancora in territorio negativo, -3,9%, anche se per quelle alimentari manca ormai poco per recuperare le perdite rispetto ad 11 anni fa, -0,5%. La grande distribuzione, poi, nonostante il crollo di oggi, -5%, resta saldamente in surplus, con +7% rispetto a marzo 2008.

Valore delle vendite del commercio fisso al dettaglio

Totale Alimentare Non alimentare Totale Grande distribu-zione Piccole superfici Totale Grande distribu-zione Piccole superfici Totale Grande distribu-zione Piccole superfici Mar 2019 – Mar 2008 -3,9 7,0 -13,0 -0,5 6,1 -15,6 -7,5 2,3 -12,5 Mar 2019 – Mar 2018 -3,3 -5,0 -2,2 -6,4 -7,1 -5,2 -0,5 -0,6 -1,2

Fonte: UNC su elaborazione dati Istat