Napoli. Noemi si è svegliata e chiede le sue bambole. Medici: “respira spontaneamente”

Agenpress – Sollievo per la piccola Noemi ferita dal killer Armando del Re in piazza Nazionale a Napoli. Il bollettino delle 11.30 arrivato dall’ospedale e parla di una condizione di miglioramento ma ancora non ideale: “È stata portata a uno stato di sedazione non profonda e attualmente evidenzia una valida respirazione spontanea, supportata da ossigeno ad alti flussi, senza necessità di ventilazione meccanica”.

Fonti mediche rivelano, inoltre, che la piccola “ha aperto gli occhi” e detto le sue prime parole: “Voglio le mie bambole”.

Le notizie di oggi hanno portato grande entusiasmo in ospedale e la direttrice del nosocomio, Anna Maria Minicucci ha commentato: “Il risveglio di Noemi è stato un momento di commozione per tutto l’ospedale aspettavamo questo momento da una settimana. Grande soddisfazione e gioia per tutti noi”.

La bimba è quindi cosciente, secondo quanto riporta il quotidiano Il Mattino, e avrebbe avuto modo di dire qualche parola ai genitori. Giovedì, si legge ancora nel comunicato, “la piccola è stata sottoposta a broncoscopia sia a destra che a sinistra così da permettere di liberare i bronchi da muchi e coaguli”. La prognosi rimane riservata.

Poche ore fa era circolata la notizia del fermo dell’uomo che le ha sparato, che è stato bloccato dalle forze dell’ordine a Siena.