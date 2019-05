I grandi Comuni non pagano i debiti che ammontano a 3,6 mld. Roma è la più indebitata

Agenpress – Una somma importante che, comunque, risulta essere sottodimensionata, visto che in questa elaborazione non sono incluse molte Amministrazioni comunali che, ad oggi, non hanno ancora pubblicato/aggiornato sul proprio sito il numero dei creditori e l’ammontare complessivo dei debiti maturati alla fine dello scorso anno per le seguenti voci di spesa: somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali .

Debiti, segnalano dalla CGIA, che includevano anche quelli non ancora scaduti che, tuttavia, dovevano essere onorati per legge entro lo scorso 31 gennaio. Somme, pertanto, che rispetto alla dimensione registrata alla fine dell’anno scorso potrebbero, allo stato attuale, essersi notevolmente ridotte, anche se i dati riportati successivamente dai singoli Comuni non ci hanno consentito di provare questo assunto.

“Sebbene negli ultimi anni i vincoli imposti dal patto di stabilità interno siano stati superati – segnala il coordinatore dell’Ufficio studi Paolo Zabeo – molti Comuni continuano a liquidare i propri fornitori con tempi abbondantemente superiori a quelli stabiliti per legge”

Dalla lettura dei siti internet, il Comune di Roma è quello più indebitato: al 31 dicembre 2018 i propri fornitori (4.966 imprese) avanzavano 1,5 mld di euro. Tra i “peggiori” Comuni pagatori ci sono anche Napoli con 432,2 mln di mancati pagamenti (599 imprese creditrici), Milano con 338,2 mln (2.124 imprese), Torino con 299,1 mln (1.161 aziende) e Palermo con 137 mln (909 imprese). Da segnalare, invece, la straordinaria performance dei Comuni di Brescia, Ferrara e Trapani: a fine 2018, tutte queste amministrazioni hanno dichiarato di non avere alcun debito verso i propri fornitori. La Commissione europea, pur avendo riconosciuto gli sforzi compiuti dal Governo italiano, ha avviato una procedura di infrazione con lettera di costituzione in mora nel giugno 2014 e il successivo invio del parere motivato nel febbraio 2017. Nonostante questi richiami, i Comuni italiani necessitavano in media 100 giorni per saldare le loro fatture. A fronte di questa situazione, la Commissione nel dicembre del 2017 ha deciso di deferire l’Italia alla Corte di Giustizia dell’UE, ribadendo il sistematico ritardo con cui le amministrazioni pubbliche italiane effettuano i pagamenti nelle transazioni commerciali, in violazione delle norme dell’UE in materia di pagamenti.

Sebbene il MeF dica che i tempi di pagamento delle Pa stiano calando, i tecnici di via XX Settembre sono giunti a questa conclusione dopo aver elaborato dati ancora molto parziali, visto che hanno monitorato "solo" 20,3 mln di fatture su un totale di 28 mln emesse nel 2018 (72,5% del totale). Per il Mef, pertanto, l'ammontare complessivo del debito residuo non pagato a fine 2018 ammonterebbe a 26,9 mld.Dato che si riferisce alle sole fatture emesse nel 2018 e con i limiti appena descritti.