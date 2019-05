Paolo Ferrero (La Sinistra): “Penso sia necessario liberalizzare le droghe leggere e legalizzare quelle pesanti”

Agenpress “L’ultima fesseria, in ordine di tempo, detta da Salvini – lui le chiama emergenze – è quella sulla chiusura dei negozi che vendono la cannabis legale. Ovviamente Zingaretti si è subito premurato di precisare che lui è sempre stato contrario alla legalizzazione della cannabis.

Ovviamente le mafie ringraziano Salvini e Zingaretti perché le politiche proibizioniste sono una vera manna per chi gestisce il traffico illegale degli stupefacenti.

Al contrario di Lega e PD, penso sia necessario liberalizzare le droghe leggere e legalizzare quelle pesanti.

Si tratta di misure che distruggerebbero il traffico illegale di stupefacenti, ridurrebbero la microcriminalità, permetterebbero ai tossicodipendenti di uscire dalla marginalità e di essere presi in carico come essere umani e garantirebbero a milioni di persone di farsi una canna in santa pace, senza il rischio di essere ricattati o finire in galera perché hanno una pianta sul balcone”.

E’ quanto dichiara in una nota Paolo Ferrero.