Salvini: con Berlusconi telefonata di auguri. M5S vuole porti aperti? Dl sicurezza subito in CDM

Agenpress – “Berlusconi l’ho sentito per fargli gli auguri di buona salute, spero che Di Maio non polemizzi anche quando qualcuno augura in bocca al lupo a uno che è ricoverato in ospedale, perché altrimenti saremmo veramente all’asilo Mariuccia”. Così il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini ha replicato all’altro vicepremier dei 5Stelle, Luigi Di Maio che ha chiesto alla Lega di smentire le telefonate con Forza Italia per cadere il governo.

“Il governo va avanti perché mi rifiuto di pensare che ci siano ministri 5 Stelle che vogliono riaprire i porti all’immigrazione clandestina”, ha aggiunto.

“Abbiamo lavorato bene per un anno, perché dovremmo cambiare opinione? Io sono leale, spero che tutti lo siano come ho dimostrato io in questi ultimi mesi”, ha aggiunto Salvini. “Non rispondo a nessuna polemica o insulto. Do la mia parola e la mia parola vale. Lealtà e concretezza sono valori che non si comprano al mercato e questo spero valga per tutti”.

Sul dl sicurezza Salvini spiega che può essere calendarizzato in CDM anche per “settimana prossima. Lo abbiamo già inoltrato a tutti gli altri ministeri. Quando gli altri ministeri rapidamente mi daranno le loro riflessioni, io sono pronto”.