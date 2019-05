Bresciano. Maltempo, morti due uomini travolti da un albero caduto

Agenpress – Due cittadini romeni di 48 e 42 anni, sono morti a Urago d’Oglio, nel Bresciano, travolti da un albero caduto probabilmente a causa del maltempo che si è abbattuto sulla provincia lombarda nella serata di sabato. Le vittime, stavano pescando quando l’albero è caduto, travolgendoli. All’arrivo dell’elisoccorso, i due erano già deceduti.

Verso le 19, le due vittime stavano pescando sul fiume in compagnia di una terza persona, quando – in prossimità della ciclopedonale che conduce a Pontoglio – sono stati sorpresi dalle tempesta di grandine che ha interessato diverse zone del Bresciano.

Per cercare un po’ di riparo hanno deciso di fermarsi sotto alcune piante, una delle quali è stata sradicata dal forte vento e li ha travolti, scaraventandoli nell’Oglio. Il 48enne è stato colpito alla testa ed è finito nel fiume già privo di sensi, il più giovane è invece rimasto intrappolato sotto l’albero, che l’ha tenuto bloccato in acqua all’altezza del torace, facendolo annegare in pochi istanti.

Il loro amico è invece sopravvissuto, praticamente illeso: è stato proprio lui a dare l’allarme. All’arrivo di ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri, si trovava in forte stato di shock ed è stato accompagnato in ospedale. Per i due fratelli non c’è stato invece nulla da fare: il più anziano abitava a Brescia, l’altro era residente a Borgosatollo.“