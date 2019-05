Conflitto interessi, Bergamini (FI) “Se M5s in buona fede dica sì a mia Pdl su Commissione Inchiesta Big Data”

Agenpres. “Il conflitto d’interessi? Se il M5s è in buona fede, dica di sì alla mia proposta di legge di istituire una Commissione d’inchiesta sull’utilizzo dei Big Data che giace ignorata dall’inizio di questa legislatura. A quanto pare, la maggioranza al governo del Paese non è veramente interessata ad affrontare in Parlamento il nodo dell’interazione tra rete e politica e le manipolazioni e i conflitti che ne derivano. Forse proprio perché Casaleggio ha trasformato gli eletti di un partito in dipendenti indiretti di una srl privata”.

Lo ha detto ai giornalisti Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia, a margine di un evento elettorale a Livorno.