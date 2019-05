Meloni: “Puoi fare la foto della patente con il velo islamico in testa, ma non con un copricapo se stai facendo la chemioterapia”

Agenpress. Scandaloso! In Italia puoi fare la foto della patente con il velo islamico in testa, ma non con un copricapo se stai facendo la chemioterapia. È una vergogna e una totale mancanza di rispetto per chi è in cura oncologica, perché il rispetto va riconosciuto a tutti, non solo ai musulmani.

Fratelli d’Italia chiede al Governo di rivedere immediatamente questa assurda regola prevista dalla Motorizzazione civile che infatti recita: “Non sono ammessi copricapi di nessun genera a parte quelli portati per motivi religiosi: anche in tal caso, però, è necessario mostrare chiaramente il viso“.

E’ quanto dichiara, in una nota, Giorgia Meloni dopo aver appreso tramite una lettera inviata al Corriere della Sera dove una lettrice racconta di aver assistito al diniego di un fotografo di scattare delle foto tessera inerenti al rinnovo della patente.

Ecco il testo della lettera: “Fuori uso le cabine per le fototessere, vado dal fotografo […] Entra una sconosciuta: saluta, ma appare stanca. È facile capire la sua malattia: lo dice il semplice turbante, un foulard dal colore neutro annodato sulla nuca calva, la fronte e il viso scoperti. La donna si appoggia a una sedia; tolgo la mia borsetta per farla sedere, ma non lo fa e sussurra che la chemioterapia è sempre più pesante. Arriva il fotografo, le dice con garbo di non aspettare, dopo averle chiesto se era di religione musulmana. La donna domanda perché e dice comunque che non lo è e che deve soltanto rinnovare la patente”.

E infine: “Lei se ne va via e io protesto, ferita per l’umiliazione subita dalla donna e per la palese ingiustizia. Chiedo spiegazioni al fotografo che mi mostra il manuale della Motorizzazione civile: le cose stanno esattamente come lui ha detto! Quelle regole, forse antiche, andrebbero abolite”.