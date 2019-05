Salvini replica a Renzi. Non ho toccato una lira, e non lo querelo. Lo giudicano gli italiani

Agenpress – “Io non ho toccato una lira, quello che stiamo facendo lo stiamo facendo senza amici banchieri. Non querelo quasi mai nessuno, ho querelato Saviano perché ha detto che aiuto la mafia e sono il ministro della malavita, invece io la combatto. Se avessi dovuto querelare Renzi tutte le volte che mi ha insultato. Lo stanno giudicando gli italiani. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini rispondendo a Lucia Annunziata che gli chiedeva se querelerà Renzi che su Repubblica dice che con i 49 milioni ha finanziato ‘La Bestia’ per la disinformazione on line.

loading...