A Re Italy il 4 e 5 giugno 2019 tutto sul mondo degli NPL

Agenpress. Come si sviluppa il mercato degli NPL in Italia e quali strategie sono disponibili per renderli liquidi, sono tra i temi del panel che si terrà all’interno di RE ITALY in Borsa Italiana il 4 e 5 giugno 2019 a Milano che vedrà relatori: Riccardo Serrini, AD Prelios, Salvatore Ruoppolo, responsabile Real Estate e NPL Intrum (Intesa Sanpaolo), Bnp Pairbas Reim, Credito Fondiario, Mirko Frigerio, AD Astasy, Frontis, Illimity (in attesa conferma), Renato Ciccarelli, AD IT Auction.

La nona edizione di RE ITALY, vedrà in due giorni 20 convegni, 300 aziende partecipanti, 2.000 accreditati.

L’evento organizzato da Monitorimmobiliare con Borsa Italiana, sarà condotto da ben quattro giornalisti: Dino Pesole, firma storica ed editorialistade Il Sole 24 Ore, Mariangela Pira, giornalista di Sky, Maurizio Cannone, direttore di Monitorimmobiliare, Irene Elisei, conduttrice di Class Cnbc.