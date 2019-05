Brembate. Vigili del fuoco rimuovono striscione anti-Salvini. Gori: “Chi ha dato loro lʼordine?”

Agenpress – “Questa mattina per l’arrivo del Ministro Dell’Interno Matteo Salvini a Brembate un cittadino ha voluto pacificamente e legittimamente esprimere il proprio dissenso esponendo uno striscione dalla propria abitazione privata. Per rimuoverlo sono stati scomodati i Vigili del Fuoco pagati con le tasse di tutti i cittadini per consentire campagna elettorale a una lista che poi propone la riduzione delle tasse!

E’ questa la democrazia che vogliamo? Sono questi i rappresentanti che vogliamo alla guida di Brembate e Grignano?”.

Le immagini dell’intervento dei vigili del fuoco sono state pubblicate sulla pagina Facebook “Siamo Brembate Grignano”. Ad accompagnarle l’attacco politico anti-censura: “Democrazia e libertà di parola, per la Lega di Brembate non esistono più”.

“Chi ha dato loro l’ordine di intervenire? A che titolo?”, ha replicato con un tweet del sindaco di Bergamo Giorgio Gori. Via Twitter il primo cittadino racconta l’episodio, ponendo nel finale i suoi interrogativi. “Stamattina alle 9 – racconta – Salvini parlava a Brembate (Bergamo) a un’iniziativa di partito. Una signora ha esposto alla finestra uno striscione. Poco dopo lo striscione è stato rimosso dai vigili del fuoco. Domando: chi ha dato loro l’ordine di intervenire? A che titolo?”.

“Non ne so niente, basta che non ci siano problemi di ordine pubblico, che non si metta in pericolo la sicurezza dei cittadini o delle forze dell’ordine, poi ognuno scriva quello che vuole”, dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini. m “Gli striscioni dai palazzi non vanno rimossi nei comizi?”, gli è stato chiesto a Zingonia (Bergamo). “Se comportano problemi per l’ordine pubblico sì – ha risposto -, se uno dice Salvini è brutto, chi se ne frega, de gustibus…”.