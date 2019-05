On. Claudia Porchietto (FI): Autonomia, M5s-Lega lega prendono in giro governatori del Nord

Agenpress. Il dossier Autonomia va in Cdm? Sul tema il governo giallo-verde ha come al solito versioni discordanti. La Lega insiste dicendo che è tutto pronto, i 5Stelle che c’è ancora molto da lavorare. L’ennesimo balletto, tanto per mantenere vivo il dossier, ma come abbiamo capito tutti si tratta dell’ennesima finta lite con la maschera del poliziotto buono e poliziotto cattivo, che Di Maio e Salvini ormai indossano senza vergogna. Basta prendere in giro i governatori di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna il bluff è stato svelato: l’autonomia differenziata non vedrà mai la luce.

Così l’on. Claudia Porchietto (FI).