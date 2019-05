Agenpress. Salvini vuole trasformare le europee in un referendum su di lui. Lo accontenteremo chiamando a raccolta i milioni di italiani che credono in un altro destino per l’Italia fondato sul lavoro, lo sviluppo sostenibile, la scuola e non l’odio. E che vogliono difendere l’Europa e la nostra democrazia. L’unica alternativa alla Lega siamo noi, non i suoi alleati di governo.

Lo rendo noto il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti.