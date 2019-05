Al via a Parigi il G7 della salute: priorità è assicurare a tutti l’accesso alla salute

Agenpress. Si è aperto oggi pomeriggio a Parigi il G7 della Salute. I ministri della Salute dei 7 “Grandi” Paesi si confronteranno per due giorni su tre obiettivi non più rinviabili: riduzione delle iniquità attraverso il potenziamento delle cure primarie, mobilitazione per l’eliminazione entro il 2030 di Aids, tubercolosi e malaria e una più efficace condivisione delle buone pratiche di salute.

L’Italia è rappresentata dal ministro della Salute, Giulia Grillo.

Ancora oggi oltre la metà della popolazione mondiale non ha alcun accesso ai servizi sanitari e dunque rafforzare le cure primarie è la risposta più importante per lottare contro le disuguaglianze di salute in tutto il mondo.