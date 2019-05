Agenpress. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha incontrato questa mattina a Palazzo Chigi il Comandante del LNA, Generale Haftar, nel quadro dei suoi numerosi incontri con le controparti libiche, i principali partner e le Nazioni Unite per far fronte alla preoccupante involuzione sul terreno.

Il Presidente Conte ha ribadito la necessità di addivenire quanto prima a un cessate il fuoco per evitare l’insorgere di una crisi umanitaria nel Paese a tutela delle difficili condizioni del popolo libico. In linea con quanto già espresso con diversi interlocutori internazionali, il Presidente Conte ha reiterato il concetto che l’auspicata stabilizzazione in Libia non può che transitare attraverso un percorso politico condiviso