Corte di Cassazione: il “saluto fascista” va punito

Agenpress. La Cassazione ha condannato un avvocato che nel 2013 aveva fatto il saluto romano, in un Consiglio comunale, a Milano. Va perseguito – sostiene la Cassazione – in quanto “manifestazione esteriore di un’ organizzazione politica che persegue finalità politiche vietate” e non può applicarsi “la non punibilità per particolare tenuità del fatto”.

L’avvocato sosteneva di aver alzato la mano per segnalare la sua presenza, da cui la “tenuità del fatto”. Ma per i giudici voleva “rivendicare il suo credo fascista”.